Realme GT 5 Neo 5 sarà lo smartphone con ricarica rapida più veloce al mondo. Il dispositivo sarà rilasciato durante l’evento del 5 gennaio 2023 ma sono già trapelate le presunte specifiche tecniche.

Realme GT 5 Neo 5 con ricarica rapida a 240W arriverà il 5 gennaio!

Il 5 gennaio 2023 in Cina sarà lanciato il primo smartphone con ricarica rapida a 240 W. Relme GT 5 Neo sarà il dispositivo con sistema di ricarica più veloce al mondo.

Lo smartphone avrà un display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento a 144 Hz e un chip Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1. Secondo alcune voci, lo smartphone potrebbe vantare anche un sistema di illuminazione RGB ma la presenza di tale tecnologia è ancora da ritenere incerta. Per quel che riguarda la fotocamera posteriore, si presume che a bordo del Realme GT 5 Neo vi sia un sensore principale da 50 megapixel con ultra grandangolare da 12 megapixel e terzo sensore da 5 megapixel. La fotocamera frontale, invece, sarà da 16 megapixel.

Il dispositivo sarà dotato di sensore per il riconoscimento delle impronte digitali e sarà disponibile in due versioni: una avrà batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida a 240 W, un’altra accoglierà una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 150 W.

Il supporto alla ricarica rapida a 240 W farà il suo ingresso in scena per la prima volta conferendo al Realme GT 5 Neo il titolo di smartphone con ricarica più veloce al mondo.

Stando all’annuncio proveniente dalla stessa azienda, il lancio ufficiale si terrà in Cina il 5 gennaio ma non sappiamo se tra le intenzioni della diretta interessata vi sia quella di rilasciare lo smartphone anche in altri Paesi.