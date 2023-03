Iliad è l’antidoto contro Vodafone e TIM, la Giga 150 con il 5G è quasi gratis

Tutti i gestori minori stanno cercando di fare del loro meglio per provare a prendere la testa della classifica tra i vari provider. Per quanto concerne il concetto di qualità, talvolta il cliente è anche pronto a fare a meno di reti molto performanti, pur di acquisire delle offerte che siano piene di contenuti e allo stesso tempo convenienti.

Iliad è sicuramente uno di quei gestori che non riesce a fare a meno di dominare nel mondo della telefonia e lo dimostra con il suo continuo lancio di offerte nuove. Secondo quanto riportato sarebbe di nuovo la volta di quella promozione da 150 giga che include al suo interno tanti altri contenuti per un prezzo estremamente vantaggioso. Il prezzo resta sempre lo stesso, quello a cui Iliad aveva abituato gli utenti che erano riusciti a sottoscriverla durante il vecchio corso della promo.

Iliad continua con la sua offerta da 150 giga offrendola ancora a 9,99 € al mese

Dopo aver visto la concorrenza destreggiarsi al meglio con le sue nuove offerte, Iliad ha deciso di mettere le cose in chiaro. Il famoso gestore che ha superato da tempo i 10 milioni di utenti in Italia classificandosi peraltro come il miglior gestore per quanto riguarda la rete mobile, ha ripristinato la sua offerta migliore.

Stiamo parlando della Giga 150, promozione che al suo interno vanta i migliori contenuti in assoluto oltre ad un prezzo fuori categoria. Si tratta infatti di 9,99 € al mese per avere a disposizione minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Inoltre ci sono anche 150 giga per navigare sul web servendosi gratis del 5G.