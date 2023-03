Iliad distrugge TIM e Vodafone la la Giga 150 quasi gratis con il 5G

Dopo aver visto a più riprese che la concorrenza sta cercando di portare via utenti a Iliad con le buone con le cattive proponendo offerte di altissimo livello a prezzo basso, il gestore ha deciso di reagire alla grande. Più volte gli utenti si sono ritrovati a vacillare di fronte alle offerte di rientro di loro vecchi provider e che quindi dedicavano alcune promozioni mobili solo a coloro che provenivano da Iliad. Ora come ora però per riuscire a tenere intatto il suo gran numero di utenti, il famoso gestore proveniente dalla Francia ma italiano a tutti gli effetti ha deciso di ripristinare una delle migliori offerte del momento.

In base ci sono tutte le migliori informazioni riguardo all’offerta in questione, la quale anche questa volta probabilmente battere la concorrenza.

Iliad incide ancora una volta sul mondo della telefonia con quella che probabilmente è la migliore offerta mobile, ecco la Giga 150

Sono state tante le offerte che Iliad ha lanciato durante questi mesi ma a quanto pare una è rimasta nel cuore di tantissimi utenti. Si tratta della famosissima Giga 150, promo che già dal nome rende bene l’idea di quello che riesce a offrire. Se non la conoscete, dovete sapere che si tratta forse della migliore promo del momento, la quale ritorna con tanti contenuti al suo interno che partono da minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti. Inoltre per navigare sul web ci sono addirittura 150 giga con il 5G che viene offerto gratis. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre perché la sceglie.