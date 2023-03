Comet ritorna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, mediante il lancio di una spettacolare campagna promozionale, arricchita da prezzi veramente bassi ed esclusivi, con i quali avere libero accesso ai prodotti migliori del momento.

Tutti gli acquisti, a prescindere dalla categoria merceologica, o comunque dalla fascia di prezzo di appartenenza, possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, a cui aggiungere anche il sito ufficiale, dove sarà possibile avere la consegna gratuita presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi, solo nel caso in cui l’ordine dovesse superare i 49 euro.

Ricordatevi di iscrivervi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, avrete libero accesso agli sconti Amazon ed anche i codici sconto gratis per risparmiare su tutti gli acquisti effettuati.

Comet, il volantino che tutti vogliono scoprire

Il volantino Comet è veramente unico nel proprio genere, infatti fino al 6 marzo sono stati attivati tantissimi sconti molto speciali, con i prezzi più bassi del momento, e la possibilità di mettere le mani anche su un Samsung Galaxy S22, del valore finale pari a soli 696 euro (la variante in vendita è da 128GB). Coloro che invece vorrebbero acquistare un foldable, potranno decidere di puntare direttamente sul Galaxy Z Flip4, il cui prezzo attuale non va oltre gli 896 euro, previsti per l’acquisto della variante che prevede 128GB di memoria interna.

Non mancano ovviamente tantissimi altri modelli in vendita a cifre più economiche, come Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A04s, Oppo A78, Oppo Find X5 Lite (il cui prezzo è di 449 euro), oppure anche Oppo A16, Realme 10, Realme C33 e similari.