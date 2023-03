Samsung Galaxy A23, PREZZO PAZZO, costa 122€ in MENO

Samsung Galaxy A23 5G è lo smartphone equilibrato che tutti vogliono, un prodotto di qualità superiore al normale, con il quale è facile pensare di confrontarsi, nell’ottica comunque di poter godere del migliore rapporto qualità/prezzo possibile.

Samsung Galaxy A23 5G, ecco lo sconto del momento

Amazon è davvero senza freni in questo periodo, la nuova promozione coinvolge il samsung Galaxy A23 5G, uno smartphone eccellente ed appartenente alla fascia medio-bassa, che oggi risulta essere scontato di più di 100€, raggiungendo la quota finale di soli 227€, contro i 349 euro di listino (riduzione del 35%). CLICCATE QUI per acquistare.

Il dispositivo raccoglie al proprio interno tutto quanto di buono avremmo mai sperato di vedere, si tratta a tutti gli effetti di un terminale con sistema operativo Android 12, un ampissimo display infinity-V da 6,6 pollici di diagonale, ed una configurazione di base che comprende 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (fortunatamente espandibile). La batteria, da 5000mAh, permette a tutti gli effetti di godere delle buone prestazioni per un periodo di tempo superiore alle aspettative.

Il prodotto può essere acquistato alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono per l’esattezza alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla variante no brand, con la quale gli utenti possono effettivamente avere accesso tempestivo agli aggiornamenti di sistema.