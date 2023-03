Ricaricare lo smartphone di notte potrebbe essere molto pericoloso, non si tratta di una fake news o di un avvertimento che non riscontra alcuna prova scientifica, ma una importante considerazione che vi potrebbe proteggere da importanti conseguenze, anche controproducenti.

La prima cosa da sapere è che di base nessuno vi vieta, né sconsiglia assolutamente di ricaricare lo smartphone di notte, è solamente necessario procedere con tale operazione rispettando determinati requisiti fondamentali, infatti se seguirete i consigli che andremo ad elencarvi qui sotto, difficilmente ve ne pentirete.

Smartphone, come fare per ricaricarlo di notte

Per ricaricare lo smartphone di notte l’unica cosa da non fare è posizionarlo in un’area troppo ristretta nello spazio, che può essere sotto le coperte o sotto il cuscino, sfortunatamente è stato verificato che molti utenti ricorrono a tale operazione, ed è una cosa assolutamente da non fare. Il motivo è semplice, lo smartphone in questa fase tende a scaldarsi molto più del normale, di conseguenza ha bisogno del giusto spazio per aerare e raffreddarsi, in modo da evitare che la batteria possa surriscaldarsi sino a fondersi o addirittura incendiarsi.

Per questo motivo, se proprio non potete fare a meno di ricaricare il vostro dispositivo mobile di notte, almeno posizionatelo su una superficie sufficientemente aperta, che può essere il comodino o ancora più semplicemente il pavimento, dove il terminale potrà effettivamente prendere la giusta aria per evitare il surriscaldamento. L’altro consiglio che vi diamo è di considerare sempre l’utilizzo della protezione della ricarica che molti dispositivi Android sono in grado di offrire, in modo da ricaricare la batteria dolcemente fino al momento in cui verrà rimossa dalla presa a muro.