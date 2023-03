VIVOBOOK WEEKS, avete una sola settimana per approfittare dei magnifici sconti Asus

ASUS ha recentemente annunciato il lancio delle VivoBook Weeks, una promozione che offre sconti su una vasta gamma di laptop ASUS VivoBook e ZenBook fino al 10 marzo 2023. Questa iniziativa rappresenta un’ottima occasione per coloro che cercano un nuovo dispositivo a un prezzo competitivo.

VIVOBOOK WEEKS: i migliori sconti Asus

Tra i prodotti in offerta, spicca l’ASUS VivoBook 16, dotato di uno schermo da 16 pollici WUXGA, processore AMD Ryzen 5 5600H Mobile, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte. Questo dispositivo è disponibile a 599 euro, risparmiando così 100 euro rispetto al prezzo di listino di 699 euro. Il modello VivoBook 16x, invece, è disponibile a 799 euro, con un risparmio di 50 euro rispetto agli 849 euro di listino.

Tra gli sconti segnaliamo anche l’ASUS VivoBook Pro X OLED, proposto al prezzo scontato di 1799 euro, con un risparmio di 30 euro dai 1829 euro di listino. Anche il VivoBook 15 OLED è disponibile a prezzo ridotto, passando a 899 euro rispetto ai 1099 euro di listino.

Per quanto riguarda i prodotti della gamma ZenBook, lo ZenBook 14 OLED è disponibile in promozione a 1299 euro, mentre il 14X OLED a 1099 euro, con un risparmio di 150 euro rispetto ai 1249 euro di listino. Lo ZenScreen Go, un monitor portatile che può essere collegato tramite cavo USB, passa a 299 euro invece di 349 euro di listino.

Questi sconti sono un’ottima occasione per coloro che cercano un laptop di alta qualità a un prezzo competitivo. Gli ASUS VivoBook e ZenBook sono conosciuti per la loro affidabilità, prestazioni elevate e design elegante, e questi sconti rendono l’acquisto ancora più allettante.