L’ingegnere americano Martin Cooper, noto per essere il padre del telefono cellulare, ha recentemente espresso la sua visione sul futuro del settore tecnologico e delle comunicazioni. Durante un’intervista rilasciata alla CNBC al Mobile World Congress di Barcellona, l’uomo ha dichiarato che la prossima generazione di telefoni avrà la capacità di essere incorporata sotto la pelle delle orecchie. Inoltre, secondo l’ingegnere, questi telefoni non richiederanno ricarica in quanto saranno in grado di attingere energia direttamente dal corpo umano.

Smartphone: il futuro potrebbe essere piuttosto spaventoso

La tecnologia del futuro sembra mirare ad aumentare la praticità e l’efficienza dei telefoni, grazie alla capacità di poterli portare sempre con sé, senza doverli caricare o avere a che fare con accessori come auricolari. Secondo Cooper, infatti, il corpo umano è in grado di generare energia in modo autonomo, grazie all’assunzione di cibo e alla sua digestione.

L’ingegnere ha espresso anche alcune critiche sugli attuali prodotti presenti sul mercato, affermando che non sono ottimali per le conversazioni telefoniche. In particolare, Cooper ha spiegato che spesso la posizione della testa risulta scomoda durante l’utilizzo del telefono e l’assenza di un auricolare rende necessario tenere il braccio in una posizione non ideale. La tecnologia, in ogni caso, non smette di avanzare e migliorare giorno dopo giorno. A tal proposito, il Mobile World Congress di Barcellona rappresenta un’importante vetrina per le aziende del settore, le quali possono presentare le loro ultime novità e le tendenze del momento.

