MWC 2023 - Xiaomi lancia gli smartphone 13 Series e molte altre chicche

In occasione del MWC 2023 Xiaomi ha fatto parlare di sé grazie alla presentazione dei nuovi smartphone 13 Series, e di Buds 4 Pro, Watch S1 Pro ed Electric Scooter 4 Ultra.

Per la prima volta, gli utenti potranno sperimentare sui nuovi device un comparto fotografico di livello professionale dotato dell’autentica esperienza Leica e non solo.

MWC 2023: le caratteristiche dello Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite

Xiaomi ha presentato l’ultima Serie di smartphone flagship da oggi disponibile sui mercati internazionali. Grazie alla collaborazione tra Xiaomi e Leica, e alla partnership strategica tra le due aziende nell’ambito dell’Imaging Technology, Xiaomi 13 e 13 Pro mirano a offrire ai propri utenti una nuovissima esperienza fotografica su smartphone. Questi offrono lenti ottiche professionali Leica, oltre a una serie di funzionalità computazionali e software avanzati per dare vita ad un’autentica Leica experience. Altre caratteristiche premium includono l’ultimo Snapdragon® 8 Gen 2 e il Surge battery management system che garantisce altissime prestazioni su tutti i fronti.

“L’esperienza con Xiaomi 13 Series mi ha davvero impressionato, per me è stata un vero e proprio game changer”, ha dichiarato Steve McCurry, fotografo di fama mondiale presente nell’International Photography Hall of Fame, primo vincitore del Leica Hall of Fame Award e ambassador Leica, esprimendo il suo entusiasmo per il debutto internazionale di Xiaomi 13 Series.

Durante il lancio è stato presentato anche Xiaomi 13 Lite, che offre eccellenti funzionalità di portrait imaging e opzioni fotografiche estese particolarmente adatte a un pubblico giovane. “La collaborazione con Leica ci ha permesso di creare una serie di smartphone che non esitiamo a definire come il nostro capolavoro. Smartphone per pochi, con i quali non inseguiamo il successo commerciale ma la completezza tecnica e un grande carattere, adatti a chi vuole il massimo da Xiaomi e a chi vuole distinguersi con stile. Grazie a questo imaging system congiunto che coinvolge sia hardware che software, l’obiettivo è che anche chi acquista Xiaomi 13 Series possa creare il proprio capolavoro” – afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Il comparto fotografico

Ogni aspetto del comparto camera di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, offre una tripla fotocamera con lenti ottiche Leica. Il sistema di fotocamere Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH. di Xiaomi 13 Pro copre lunghezze focali da 14mm a 75mm ed è composto da una fotocamera principale grandangolare da 23mm con un sensore IMX989 ultra-grande da 1 pollice, un teleobiettivo flottante da 75mm con gamma focale da 10cm all’infinito e una fotocamera ultragrandangolare da 14mm.

Gli utenti possono selezionare due stili fotografici distinti, nonché Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look, per non parlare dei filtri Leica, la filigrana Leica e il classico suono dell’otturatore.

Grazie a Xiaomi Imaging Engine, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 hanno una velocità di acquisizione delle foto migliore, ma i dispositivi sono anche in grado di mettere a fuoco automaticamente determinati soggetti in movimento con il ProFocus. Il 13 Pro supporta i profili fotocamera e colore RAW DNG a 10-bit creati da Adobe. Anche le riprese video sono eccezionali, poiché è possibile “Creare in Dolby Vision®” con colori vividi, rapporti di contrasto nitidi e dettagli ricchi; di catturare video 4K Ultra Night; e di offrire la stabilizzazione video HyperOIS.

Sono straordinari anche lo Snapdragon®️ 8 Gen 2, le performance della CPU e la relativa efficienza energetica, ottimizzate rispettivamente del 37% e del 47%. Ma anche il supporto Wi-Fi 7 con il sistema di connettività mobile Qualcomm® FastConnectTM 7800.

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono dotati del battery management system Xiaomi Surge, un chip dedicato alla ricarica, sviluppato da Xiaomi per una maggiore longevità alla batteria. Dotato di una batteria da 4.500mAh, con la più alta densità di energia a parità di potenza, Xiaomi 13 durerà facilmente per tutto il giorno. Esso supporta anche la ricarica turbo via cavo da 67W e la ricarica turbo wireless da 50W. Il 13 Pro invece ha una batteria ancora più grande da 4.820mAh con HyperCharge da 120W, in grado di ricaricare al 100% in soli 19 minuti.

Il design minimalista

Sia Xiaomi 13 che Xiaomi 13 Pro sono caratterizzati da un nuovissimo design minimalista che mette in risalto le loro potenti capacità tecnologiche.

Disponibile nelle colorazioni Black, White e Flora Green, Xiaomi 13 adotta un elegante design che combina schermo e bordi piatti con un design posteriore curvo 2.5D. Xiaomi 13 Pro, invece, è caratterizzato da un corpo in ceramica 3D-curved per un look uniforme che si sviluppa in maniera fluida fino alla fotocamera. Di questo ci sono due colori, Ceramic White e Ceramic Black, con display AMOLED WQHD+ da 120Hz e uno schermo da 6,73″. Grazie allo stesso materiale E6, è in grado di raggiungere una luminosità a schermo intero di 1.200 nits e una luminosità di picco di 1.900 nits, oltre a visualizzare colori accurati grazie al display TrueColor. Con il supporto di Dolby Vision®, HDR10+, HDR10, HLG e Dolby Atmos®, il dispositivo offre un’esperienza audiovisiva davvero coinvolgente.

Entrambi i dispositivi offrono una resistenza alla polvere e all’acqua IP685.

Xiaomi 13 Lite: versatilità con doppia fotocamera frontale per gli appassionati di social media

Xiaomi 13 Lite è dotato di doppia fotocamera frontale da 32MP e 8 MP e di funzioni software versatili, come Dynamic Framing, che rileva in modo intelligente il numero di persone nell’inquadratura, regola automaticamente il campo visivo e ingrandisce o rimpicciolisce a seconda dei casi, riducendo al minimo la distorsione dei selfie; Ma anche Selfie zoom, Pocket mirror e Xiaomi Selfie Glow.

Il 13 Lite è dotato di una potente piattaforma mobile Snapdragon® 7 Gen 1, di uno splendido display AMOLED a 120Hz e di funzionalità di ricarica rapida da 67W. Il tutto in un corpo sottile 7,23mm, leggero 171g4 e dotato di una batteria da 4.500mAh.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi 13 Series è disponibile per l’acquisto su Amazon, mi.com e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici in Italia. Nello specifico, il 13 Pro sarà venduto nella versione 12GB+256GB (Ceramic Black e Ceramic White), a partire da 1399,90€. Inoltre, sarà possibile beneficiare dello sconto Early Bird di 100 euro se acquistato entro le 23:59 del 12 marzo su Amazon.it, mi.com e presso Xiaomi Store Italia.

Il 13 sarà disponibile in tre colorazioni: Black, White e Flora Green, e in due varianti di memoria: 8GB+256GB a partire da 1099,90€ e 12GB+256GB a partire da 1199,90€. Anche per questo modello, sarà possibile beneficiare dello sconto Early Bird di 100 euro (per la versione 8GB+256GB) e di 120 euro (per la versione 12GB+256GB) se acquistato entro le 23:59 del 12 marzo su Amazon.it, mi.com e presso Xiaomi Store Italia.

Infine, il Xiaomi 13 Lite sarà disponibile in tre colorazioni: Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a partire da 499,90€.

Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro e Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Durante il MWC 2023 Xiaomi ha parlato anche di una nuova linea di prodotti AIoT, tra cui Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro e Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. Gli auricolari Buds 4 Pro offrono un’esperienza di ascolto di alta qualità, grazie alla funzione di cancellazione attiva del rumore e all’audio immersivo integrato. La durata della batteria è di 9 ore con una singola carica e 38 ore con la custodia di ricarica.

Xiaomi Watch S1 Pro è un orologio smart elegante e resistente, con display AMOLED, corona girevole e vetro in cristallo di zaffiro antigraffio. È disponibile in due varianti di colore, Black e Silver, e può essere personalizzato con oltre 100 quadranti. L’orologio dispone anche di funzionalità avanzate di sincronizzazione e una funzione pop-up pairing. Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra è un monopattino elettrico con un motore potente, un telaio leggero e pneumatici di alta qualità per un’esperienza di guida fluida e sicura.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra invece è il mezzo di trasporto adatto agli amanti della tecnologia e dell’innovazione. Dotato di un design moderno e accattivante, questo monopattino elettrico è facile da usare e offre prestazioni di alta qualità. Con una potenza nominale di 600W e una velocità massima di 25km/h, il monopattino è ottimo per gli spostamenti in città grazie anche alla batteria agli ioni di litio da 446 Wh. Il monopattino è poi dotato di una tecnologia di frenata a doppio disco e di un faro ultra-luminoso a LED da 2 W. Non manca la funzione di controllo della velocità. I colori disponibili sono il nero e il bianco.