Per tutti coloro che sono alla ricerca di un’offerta piuttosto conveniente e con una enorme quantità di giga per navigare in tutta tranquillità, ora è arrivata un’opportunità unica. A partite dal mese di marzo 2023, infatti, l’operatore Fastweb ha deciso di proporre una nuova versione dell’offerta Fastweb Mobile Maxi che include addirittura 300 GB di traffico dati.

Fastweb Mobile Maxi, arriva nuova versione con addirittura 300 GB

L’operatore telefonico Fastweb ha deciso ancora una volta di sorprendere. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di proporre una nuova versione dell’offerta mobile denominata Fastweb Mobile Maxi. Se fino a poco tempo fa includeva 150 GB, ora l’offerta dell’operatore includerà addirittura 300 GB di traffico dati per navigare davvero senza più problemi anche con connettività 5G.

L’operatore ha quindi deciso di raddoppiare i giga messi a disposizione da questa offerta. Nonostante l’aumento vertiginoso dei giga, il costo mensile da pagare rimane comunque invariato. Tutti gli utenti che la attiveranno dovranno infatti pagare sempre un costo mensile di 11,95 euro.

L’operatore telefonico Fastweb ha inoltre deciso di offrire questa opportunità davvero a tutti, senza distinzioni. Potranno infatti attivare l’offerta in questione sia chi è già cliente di Fastweb (senza per forza effettuare la convergenza con la rete fissa) e anche tutti i nuovi clienti che passeranno all’operatore.

Ricordiamo che l’offerta Fastweb Mobile è molto interessante in quanto offre ogni mese non solo 300 GB di traffico dati per navigare, ma anche minuti di chiamante senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri.