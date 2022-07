L’operatore virtuale Fastweb Mobile ha recentemente lanciato l’offerta denominata Maxi, attualmente attivabile fino alla fine del mese di agosto 2022.

Questa offerta può essere attivata in una nuova versione a prezzo scontato. Rispetto a prima, per i nuovi clienti che non vogliono richiedere la convergenza fisso mobile, questa è l’unica offerta ad essere abilitata alla rete 5G.

Fastweb Mobile lancia l’offerta Maxi

Per tutti i nuovi clienti con o senza convergenza, è ritornata la promozione che aumenta il bundle di traffico dati a Fastweb Mobile, composta in questo modo da minuti illimitati, 100 SMS e 150 Giga, invece dei 90 Giga standard, sempre al costo di 7,95 euro al mese. Contestualmente al lancio di queste promo, l’operatore ha deciso di rimuovere l’abilitazione al 5G alla sua offerta Fastweb Mobile, in particolare alla variante senza convergenza.

In questo modo, a partire dall’11 luglio 2022, i nuovi clienti che vogliono ottenere il 5G possono attivare soltanto Fastweb Mobile Maxi o Fastweb Mobile solo in convergenza fisso mobile. Anche in promo a 9,95 euro al mese, l’offerta Fastweb Mobile Maxi include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati fino in 5G.

Come indicato del sito ufficiale dell’operatore, il nuovo prezzo scontato viene proposto in “offerta speciale” fino al 31 Agosto 2022. In caso di attivazione online o da Servizio Commerciale 146, i nuovi clienti pagano un prezzo iniziale di 19,95 euro, di cui 9,95 euro per la prima ricarica e 10 euro di costo della nuova SIM. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.