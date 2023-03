Amazon fa impazzire i consumatori con il lancio di una nuova incredibile offerta, la migliore del momento, applicata esclusivamente sul mouse per mancini, il cui prezzo risulta essere fortemente ridotto rispetto al normale listino a cui siamo solitamente abituati.

Amazon da pazzi, arrivano i nuovi sconti speciali sui mouse

Logitech Lift è il mouse ergonomico verticale pensato appositamente per i mancini, un prodotto molto particolare ed altrettanto unico nel suo genere, che cerca di avvicinarsi il più possibile alle esigenze di coloro che effettivamente si troverebbero scomodi con un dispositivo tradizionale. Il suo prezzo di listino si avvicina agli 81,99 euro, tuttavia sfruttando lo sconto effettivo messo a disposizione da Amazon, la spesa finale che gli utenti si ritroveranno a sostenere equivale a soli 63,92 euro, con una riduzione del 22%. QUI IL LINK per l’acquisto.

Il mouse si allontana dai canoni tradizionali non tanto per il suo essere verticale, quindi molto più ergonomico per il polso stesso, quanto per essere appositamente studiato per i mancini, ovvero coloro che impugnano il dispositivo con la mano sinistra. Il suo funzionamento è garantito con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso con sistema operativo Windows che MacOS, ma anche un iPadOS, tutto con connettività bluetooth o wireless, grazie al ricevitore wireless incluso in confezione. I tasti sono silenziosi, come sul nuovo MX Master 3, con personalizzazioni avanzate di ogni tipo.