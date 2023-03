Purtroppo i volumi di vendita di iPhone sono diminuiti anche nel corso del mese di gennaio 2023. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, infatti, la percentuale di device venduti al cliente finale rispetto a quelli ricevuti dal fornitore ha subito un calo dell’11%.

Nonostante ciò, c’è comunque stato un buon miglioramento rispetto allo scorso dicembre quando il “sell-through” era diminuito di ben 18 punti percentuale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone: le vendite non vanno bene neanche a gennaio 2023

Secondo quanto riportato in una ricerca della banca d’investimento UBS, sarebbero stati diversi i fattori che hanno influenzato sia la produzione che tutta la catena di approvvigionamento degli iPhone 14. In primis, l’emergenza sanitaria che ha colpito la Cina costringendola a imporre delle rigorose restrizioni oltre alla chiusura di molte fabbriche.

A questo va aggiunto anche un calo generale delle vendite che ha interessando, e sta continuando a interessare, tutto il mercato degli smartphone. La completa ripresa delle attività in Cina ha comportato non solo un netto miglioramento della produzione di iPhone ma anche un aumento delle vendite che ha compensato, in parte, i cali registrati in altri mercati.

In generale, i volumi di vendita in Cina sono scesi del 22% a dicembre, chiudendo un anno decisamente nero, ma sono aumentati del 6% a gennaio. Negli USA, invece, il calo è stato dell’8% a dicembre e del 4% a gennaio. Insomma, a gennaio non si è verificata una situazione tragica come quella di dicembre ma neanche ottimale. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire come sono andate le vendite del mese di febbraio 2023 appena concluso.