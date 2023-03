Il nuovo volantino di Unieuro è tutto dedicato ad OPPO in questo periodo. Sono attive infatti molte offerte su smartphone e prodotti dell’ecosistema. Tra i vari dispositivi ricordiamo il Reno e il Find, ma altri dispositivi a prezzi scontati. Gli sconti arrivano fino al 46%.

Tra le offerte segnalate troviamo l’Oppo Reno 8 in offerta a soli 549,90 euro invece di 599,99 euro e il Reno 8 Lite a 369,90 euro invece di 399,99 euro.

Presente anche il Reno 8T al prezzo di 399,90 euro con scocca in pelle. Per chi ama le prestazioni e usa la fotocamera, troviamo il Reno 6 PRO con uno sconto del 46%, disponibile a 429,90 euro, mentre il Reno6 5G a 329,90 euro anziché 499,99 euro.

Inoltre per gli amanti degli smartphone Android, troviamo il bellissimo Find X5 che in questo momento è acquistabile a 799,90 euro anziché 999,99 euro online, mentre il Find x5 Lite è in offerta a 449,90 euro anziché 499,99 euro, un risparmio di circa 50 euro.

Altri modelli in offerta speciale

Ecco i modelli della serie A in offerta :

A96: in offerta a 259,90 euro invece di 299,99;

A94: in offerta a 269,90 euro invece di 369,99;

A54: in offerta a 189,99 euro invece di 229,99;

A16: in offerta a 159,99 invece di 189,99;

Infine troviamo anche un OnePlus Nord CE 2 Lite 5G in offerta a soli 229,90 euro anziché 299,99 e qualche wearable come il Watch Free a 69,99 euro anziché 99,99 e gli smartband OPPO Band Style e Sport a 34,99 e 29,99. E per completare, le cuffie Enco Air 2 a 49,99 euro invece di 69,99 e le Enco Buds 2 a soli 29,99 invece di 49,99. Le offerte sono disponibili sia in negozio che online.