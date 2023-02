Unieuro show, oggi tutte le offerte al 75% di sconto

Unieuro pare essere davvero unica nel proprio genere, per l’occasione ha deciso di mettere a disposizione degli utenti una campagna promozionale decisamente speciale, con la quale riuscire ad accedere a prodotti di qualità assoluta, anche smartphone di ultima generazione.

Se volete essere sicuri di risparmiare, anche senza spostarvi dal divano di casa, sappiate che potete tranquillamente recarvi sul sito ufficiale, dove troverete tutti i prodotti in promozione a prezzi scontatissimi, con consegna gratuita presso il vostro domicilio, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Unieuro, le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Fino al 2 marzo gli sconti Batticuore di Unieuro innalzano di molto il livello di risparmio che gli utenti possono effettivamente raggiungere in libertà, anche ad esempio nel momento in cui dovessero decidere di acquistare uno smartphone di ultima generazione, come potrebbe essere lo Xiaomi 12, disponibile all’acquisto a 499 euro.

Approfondendo la conoscenza della campagna promozionale si possono scoprire tantissime altre occasioni per spendere poco o niente, come Galaxy A53 a 359 euro, TCL 30E a 119 euro, Galaxy A23 a 249 euro, Redmi 10C a 169 euro, Galaxy A13 a 189 euro, Redmi A1 a 89 euro, Redmi Note 11S a 219 euro, senza dimenticarsi dei più economici modelli di Motorola, Oppo, Honor e Realme.

Gli amanti del mondo Apple, al contrario, potranno fare affidamento su un buonissimo iPhone 11 a 549 euro, Apple iPhone 14 a soli 899 euro, per finire con il bellissimo iPhone 14 Pro Max, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 1449 euro.