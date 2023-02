Iliad è il MIGLIOR gestore, la sua Giga 150 costa pochissimo e offre un REGALO

Oltre a tutte le offerte che ultimamente i grandi gestori virtuali hanno deciso di lanciare, sembrano essercene altre pronte ad arrivare. Il mondo della telefonia è stato stravolto da queste nuove realtà, le quali inizialmente non sembravano poter prendere tutto questo terreno ai classici provider che da sempre hanno fatto del mondo della telefonia il loro campo di battaglia preferito. È da segnalare che il merito dei gestori virtuali è stato quello di seguire dei programmi ben precisi, i quali si sono sempre basati sulla convenienza più che sulla qualità. Oltretutto non manca la quantità, altro aspetto che oggi gli utenti prendono spesso in esame quando scelgono di cambiare il loro gestore di fiducia.

Da segnalare anche il percorso di Iliad, il quale oggi risulta uno dei più degni di nota in quanto si comporta da gestore virtuale pur non essendolo. Questo provider è stato in grado di mettere a soqquadro l’intero mondo della telefonia in Italia, proponendo delle offerte eccezionali che hanno fatto risvegliare la voglia di tanti provider di provare a recuperare i suoi clienti. Il celebre gestore proveniente dalla Francia è infatti oggi al centro dell’attenzione grazie alle sue migliori promozioni mobili, tra le quali ne spunta una in particolare che è sempre la solita.

Iliad rimette in gioco la sua solita offerta: la Giga 150 è ancor disponibile per soli 9,99 euro al mese

Ricordiamo che il pubblico può avere ogni mese minuti ed SMS senza limiti con 150 giga per connettersi al web usando il 5G. Ricordiamo che bisognerà pagare solo una volta la scheda per un totale di altri 9,99 euro.