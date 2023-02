Iliad ha la sua offerta migliore che include ben 150GB in 5G al prezzo migliore

Iliad non molla e continua a proporre delle offerte strepitose che servono anche a difendersi dagli attacchi dei provider più piccoli.

Ci sarà quindi questa volta una grande concorrenza per i gestori virtuali, i quali sanno bene di dover aumentare i giri del motore. Altre aziende, magari tra quelle più blasonate e soprattutto navigate nel settore, risponderanno in maniera affermativa alla proposta di bagarre, in modo da poter vivere un periodo nel quale ci sarà il vero e proprio imbarazzo della scelta per scegliere un provider di fiducia. Oggi si parla in particolare di alcune offerte ben precise, le quali riescono ad accontentare alla grande il pubblico che si trova proprio alla ricerca di qualcosa di nuovo dal punto di vista telefonico soprattutto mobile.

Iliad distrugge la concorrenza con la sua Giga 150: ecco cosa include

Dopo aver parlato per tanto tempo dei soliti gestori che tutti anche in passato erano soliti scegliere, sembrerebbero esserci nuove proposte. Ovviamente viene preso in esame il mondo dei provider virtuali, il quale include al suo interno alcuni nomi di livello che oggi confluiscono tutti in un’unica direzione, ovvero quella della convenienza. Basta infatti prendere in esame le solite offerte che propone ogni mese il classico provider mobile per eccellenza, quello più apprezzato, che prende il nome di Iliad.

Tra le sue offerte migliori c’è chiaramente quella che è tornata da poco tempo con il solito prezzo di sempre, ovvero soli 9,99 € al mese per sempre. Si tratta della Giga 150, offerta che al suo interno include minuti ed SMS senza limiti con 150 giga in 5G.