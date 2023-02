Le novità per quanto concerne le tv streaming e la loro politica commerciale sonomolto numerose nel corso di queste settimane. Se l’attenzione di gran parte degli addetti ai lavori è attualmente concentrata su Netflix e sull’imminente riforma dello stop agli account condivisi, uno scenario futuro di Disney+ potrebbe presto far discutere.

Disney+, avanzano i rumors legati alle pubblicità

Anche il colosso statunitense, proprio come il suo omologo Netflix, potrebbe a breve decidere di introdurre le pubblicità sulla sua piattaforma per garantirsi un nuovo indotto di entrate. La possibile novità dovrebbe interessare, stando alle indiscrezioni, almeno in un primo momento il mercato americano. Con l’ingresso degli annunci commerciali sul portal con film e serie tv Disney avrebbe la possibilità di tutelare se stessa ed anche i costi degli utenti.

Possibile, infatti, che successivamente a questa riforma si vengano a creare due ticket. Gli utenti potrebbero scegliere tra un piano Basic al costo di 7,99 dollari al mese che sarà il nuovo pacchetto entry level e prevederà proprio la novità degli annunci promozionali tra una serie tv e l’altra.

L’attuale pacchetto unico, invece, diventerà il nuovo ticket Premium con un costo pari a 10,99 euro ogni mese, senza pubblicità, con la condivisione dei contenuti su dispositivi in contemporanea e con la presenza della tecnologia 4K per la visione di film e serie tv.

Da sottolineare come, almeno per il momento, questa novità non riguardi ancora l’Europa dove restano confermati gli attuali assetti commerciali. Nel corso dell’anno però potrebbero arrivare novità in tal senso anche nel Vecchio Continente.