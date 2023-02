WhatsApp, questo aggiornamento è assurdo, la nuova funzione vi farà impazzire

Un aggiornamento molto interessante è stato reso disponibile proprio nell’ultimo periodo da WhatsApp, mettendo a disposizione di tutti gli utenti una funzione richiestissima, con la quale sarà possibile migliorare fondamentalmente la propria vita quotidiana.

Le ultime soluzioni che Meta ha deciso di integrare in WhatsApp sono quasi totalmente riprese da Telegram, la rivale più agguerrita che sempre più spesso dimostra di essere un passo avanti rispetto alla creatura di proprietà di Zuckerberg, sia in termini di funzioni che di sicurezza, come nel caso dell’aggiornamento oggetto del nostro articolo.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete gratis le offerte Amazon ed anche i coupon gratis per risparmiare al massimo.

WhatsApp, quale è la novità del momento

Se siete arrivati a questo punto dell’articolo, volete ardentemente conoscere quale sia la novità introdotta da WhatsApp, ebbene parliamo più che altro della possibilità di inviarsi autonomamente messaggi testuali o allegati, creando una chat privata che risulterà essere accessibile solamente dal proprietario dell’account coinvolto.

La funzionalità è già stata introdotta ed è disponibile per tutti gli smartphone/tablet con sistema operativo Android e iOS, nel caso in cui provando non risultasse disponibile, vi invitiamo a verificare personalmente sullo store, che non sia a tutti gli effetti presenti l’aggiornamento da scaricare.

Il tutto nasconde la propria utilità nella quotidianità, ad esempio può aiutare a condividere immagini o allegati da un dispositivo all’altro, senza mai essere costretti a ricorrere al collegamento diretto tra le parti, o all’utilizzo di un servizio cloud, solamente per citare un esempio. I dettagli sono comunque disponibili in esclusiva su WhatsApp.