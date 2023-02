WhatsApp continua ogni giorno sempre di più ad arricchirsi con tante nuove funzionalità. A quanto pare, infatti, l’app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg riceverà presto un’importante feature. Secondo quanto è emerso nel corso delle ultime ore, in particolare, saranno introdotte molto presto le newsletter.

WhatsApp, molto presto potrebbero essere introdotte le newsletter

In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere diversi rumors riguardanti l’arrivo di tante novità importanti. Come già accennato, sembra che l’app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg riceverà presto le newsletter. A rivelare questa notizia è stato come sempre il noto sito web WABetaInfo.

Nello specifico, il sito sembra aver individuato questa nuova funzionalità all’interno della versione beta di WhatsApp rilasciata sul Play Store, ovvero la versione 2.23.5.3. Questa nuova funzionalità sembra comunque essere ancora all’inizio del suo sviluppo, quindi la vedremo arrivare ufficialmente probabilmente fra molto tempo.

La feature delle newsletter sembra che ricorderà vagamente i canali disponibili su Telegram. In maniera analoga, infatti, le newsletter permetteranno agli utenti registrati di ricevere svariati aggiornamenti da parte di vari emittenti. Le newsletter non saranno però protette da crittografia end-to-end. Secondo quanto riportato su WABetainfo, comunque, i dati sensibili degli utenti registrati e dei creatori delle newsletter (tra cui il numero di telefono) saranno nascosti in modalità anonima.

Come già detto, comunque, dovremmo aspettare ancora del tempo per vedere arrivare ufficialmente questa nuova funzionalità, dato che per il momento è ancora ai primi sviluppi. Ricordiamo che l’app di messaggistica istantanea sta per ricevere anche altre feature, tra cui anche la trascrizione dei messaggi vocali.