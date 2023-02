ChatGPT è uno dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati al mondo. Sviluppato da OpenAI, azienda fondata da Elon Musk, questo modello di linguaggio è stato allenato su enormi quantità di dati per imparare a comprendere e generare delle risposte complete su tutto lo scibile presente su internet.

Il nome “GPT” sta per “Generative Pretrained Transformer”, e questo modello è il terzo nella serie di modelli GPT sviluppati da OpenAI. Il chatbot ormai è utilizzato da chiunque e fornisce un aiuto non indifferente nell’ambito di diverse mansioni da svolgere, come scrivere dei testi e fare dei calcoli.

È chiaro ormai a tutti che questi chatbot stravolgeranno il futuro e faranno parte della nostra vita quotidiana, ma attualmente esiste soltanto ChatGPT come modello di intelligenza artificiale? La risposta è no.

Tre valide alternative a ChatGPT

La prima soluzione del tutto valida equiparabile all’IA di OpenAI è ChatSonic che risulta essere anche maggiormente informata rispetto alla ‘rivale’. Ricordiamo infatti che ChatGPT ha una limitazione, la sua conoscenza è ferma al 2021. ChatSonic invece riesce ad accedere ad internet e a fornire dati molto aggiornati. Presenta anche altre funzioni come generare immagini o assumere alcuni ruoli.

Un altro strumento interessante è YouChat, un chatbot che aiuta ad effettuare delle ricerche. Basta scrivere delle domande per ricevere risposte e spiegazioni approfondite su qualsiasi tipo di argomento.

Infine, un’altra alternativa è Character AI, intelligenza artificiale che ti permette di fare conversazione con diversi personaggi, come ad esempio Albert Einstein o anche William Shakespeare impersonando la loro personalità.