Ogni mese il catalogo di Netflix si riempie di nuovi interessanti contenuti per gli spettatori. La piattaforma streaming più famosa del mondo amplia continuamente il suo pacchetto offrendo una serie di film, serie Tv, documentari e film d’animazione per i bambini per abbracciare un ampio bacino di utenti.

Anche il mese di marzo 2023 non fa eccezione e presenta una serie di contenuti interessanti assolutamente da non poter perdere.

Vediamone alcuni insieme.

Tre nuove uscite di marzo 2023

Il mese di marzo vede alcuni straordinari ritorni e altre pazzesche nuove uscite sul catalogo di Netflix.

Tra i grandi ritorni abbiamo INCASTRATI 2, la seconda stagione della serie tv di Ficarra e Picone sarà disponibile su Netflix a partire dal 2 marzo e vedrà Salvo e Valentino in pericolo poiché incastrati in una serie di vicende che riguardano alcuni malavitosi e un intricato omicidio.

Dal 16 marzo 2023 ci sarà anche il ritorno della seconda attesa stagione di TENEBRE E OSSA. La serie, basata sui romanzi fantasy di Leigh Bardugo, la protagonista Alina Starkov è alla ricerca di nuovi potenti alleati che la aiutino a sconfiggere il terribile generale Kirigan per salvare Ravka. La nuova stagione della serie è destinata a diventare un grande successo per la piattaforma.

Tra le novità abbiamo invece la serie animata Agent Elvis ideata da Priscilla Presley che vede come protagonista proprio il re del rock and roll che per aiutare a combattere delle forze oscure si unisce ad un programma segreto di spionaggio. Il personaggio di Elvis Presley sarà doppiato da Matthew McConaughey.