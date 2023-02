Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu, Paramount Plus sono solo alcune delle piattaforme streaming presenti oggi sul mercato. Con la nascita di un numero sempre maggiore di piattaforme streaming è difficile per gli utenti abbonarsi a tutti i servizi per avere il più ampio catalogo di film, documentari e serie tv possibile.

Non solo, anche la novità di Netflix di non poter più condividere l’account, a meno che non si tratti di persone che vivono sotto lo stesso tetto, preoccupa gli utenti che cercano altrove alternative valide e low cost per usufruire di questi servizi.

Come fare a usufruire di tutti i servizi risparmiando il più possibile?

È chiaro a tutti che è praticamente impossibile abbonarsi a tutte le piattaforme in circolazione, a meno che non si voglia investire un bel gruzzoletto ogni mese.

Tuttavia, esiste un metodo low cost per poter beneficiare di tutte le piattaforme d’intrattenimento come Netflix, Prime e Disney+, ma anche piattaforme per ascoltare la musica come Apple Music, e tante altre che erogano servizi differenti.

Sto parlando di una piattaforma, chiamata Together Price che permette di condividere il proprio account con altri utenti oppure accedere agli abbonamenti altrui pagando una piccola quota.

L’iscrizione è abbastanza semplice e intuitiva. Basta cercare la piattaforma, registrarsi e poi cercare l’abbonamento che interessa e inviare la richiesta.

La piattaforma risulta essere sicura e il pagamento avviene tramite lo scalo dei soldi dalla carta di credito.

Al momento non è chiaro se si tratti di un sito legale o meno e in Italia esistono anche altre piattaforme simili, come Spliit.