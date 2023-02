Siamo ormai quasi giunti al noto evento internazionale di tecnologia del Mobile World Congress 2023 che si terrà come sempre a Barcellona. Nonostante manchi pochissimo tempo, HMD Global ha voluto anticipare i tempi. L’azienda ha infatti da poco presentato ufficialmente un nuovo smartphone di fascia entry-level con Android Go a bordo, ovvero il nuovo Nokia C02.

HMD Global annuncia ufficialmente il nuovo Nokia C02

Il produttore finlandese HMD Global ha da poco svelato ufficialmente un nuovo smartphone appartenente alla fascia bassa del mercato a ridosso dal noto evento ufficiale del Mobile World Congress. Come già detto, si tratta del nuovo Nokia C02. A caratterizzarlo troviamo come versione del software Android 12 Go. Questa versione, come sappiamo, fa girare al meglio anche i dispositivi di fascia più bassa.

Dal punto di vista estetico ci troviamo di fronte ad uno smartphone un po’ anacronistico. Abbiamo infatti sul fronte un display con tecnologia IPS LCD da 5.45 pollici di diagonale e con delle cornici attorno al display davvero molto generose. Oltre a questo, il nuovo smartphone a marchio Nokia presenta una batteria removibile. Una caratteristica, questa, che non si vede da diverso tempo.

Si tratta di una batteria con una capienza di 3000 mah ed è ricaricabile tramite una porta di tipo micro USB. Lo smartphone vanta però la presenza della certificazione IP52 contro gli schizzi d’acqua. Sul posteriore è poi presente una singola fotocamera da 5 MP. Il processore è poi un soc quad core da 1.4 GHz ed è accompagnato da tagli di memoria con 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno.