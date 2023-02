Un minuscolo gambero di mantide trovato al largo della costa del Pacifico del Sud e Centro America ha ispirato un nuovo robot che fa capriole e rotola.

Wen-Bo Li è un ingegnere meccanico che esplora come progettare robot morbidi che si muovono rotolando. Lavora alla Shanghai Jiao Tong University in Cina.

Roy Caldwell è un ecologo dell’Università della California, Berkeley. Nel 1979 pubblicò un rapporto su Nature su un gamberetto di mantide noto come Nannosquilla decemspinosa. Il minuscolo crostaceo sembra un incrocio tra un bruco e un’aragosta.

Incuriosito, Li ha cercato informazioni più dettagliate. “Ho scoperto che poteva muoversi con una serie di capriole all’indietro fino a 2 metri.”

La sua squadra si è messa al lavoro. “Dopo aver scoperto questo affascinante meccanismo“, dice Li, “abbiamo iniziato a progettare un robot per emulare la capriola“. Hanno realizzato il corpo del robot in una serie di segmenti, simili a quelli di una mantide. “Abbiamo utilizzato 11 camere. La forma è la stessa della superficie dorsale piatta posteriore dell’animale. Questo lo rende stabile”.

Ecco come funziona

Prima che si muova, il robot, chiamato SomBot, si allunga dritto. L’azione della ventosa lo tiene a terra. Mentre i ricercatori spingono l’aria attraverso tubi lunghi e sottili attaccati a un’estremità, l’aspirazione viene rilasciata. Ciò fa piegare il busto del robot in un cerchio e rotolare.

SomBot può rotolare abbastanza velocemente, fino a 9,2 lunghezze del corpo al secondo. Li dice che l’aspirazione combinata con la capriola è la chiave per quella velocità.

Gli ingegneri scelgono spesso robot morbidi per missioni in cui devono proteggere gli organismi che li circondano, come persone o altri animali. Rus afferma che questa nuova tecnologia non solo sarebbe più sicura, ma anche “più capace di un’ampia gamma di movimenti rispetto ai robot dal corpo duro“.

Per il suo nuovo robot, il team di Shanghai ha utilizzato un elastomero. È un polimero, un materiale costituito da una lunga catena di unità ripetute. Lo stesso elastomero gommoso viene talvolta utilizzato nelle suole delle scarpe e nei pneumatici delle automobili.