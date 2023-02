Samsung Galaxy S23+ può già essere acquistato ad un prezzo esclusivo e direttamente proporzionale alle aspettative degli utenti, il risparmio è notevole per coloro che sono alla ricerca di prestazioni da primo della classe, senza rinunce particolari.

Samsung Galaxy S23+, la promozione incanta tutti

Correte subito ad acquistare il nuovissimo Samsung Galaxy S23+, il suo prezzo di vendita è fortemente ridotto rispetto al normale listino di 1349 euro, infatti si potranno spendere quasi 200€ in meno, andando difatti a versare un contributo finale di soli 1177 euro per l’acquisto della variante da 8GB di RAM con 512GB di memoria interna (LINK ACQUISTO).

Il modello in questione non necessita quasi di presentazioni, rappresenta a tutti gli effetti il giusto compromesso per gli utenti che vogliono il meglio del meglio, e non sono direttamente interessati alla S Pen disponibile con il Samsung Galaxy S23 Ultra. I suoi punti di forza sono indubbiamente il display AMOLED 2X da 6,6 pollici di diagonale, una fotocamera principale da 50 megapixel (il sistema posteriore conta 3 sensori), una batteria da 4700mAh, ed il processore finalmente Qualcomm Snapdragon.

La versione in vendita è quella prevista per il mercato italiano, e per l’occasione presenta incluso anche il caricatore, in genere escluso dalla confezione originale di vendita. Il prezzo scontato potrebbe durare poco, per questo motivo consigliamo caldamente di prendere il più rapidamente possibile una decisione.