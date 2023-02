Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è uno smartphone ancora molto valido, da consigliare pienamente agli utenti che vogliono accedere ad uno dei migliori top di gamma degli ultimi anni, ed allo stesso tempo vogliono cercare di risparmiare qualcosina sull’acquisto.

Samsung Galaxy S22 Ultra, il prezzo è da primato

Ha ancora senso acquistare nel 2023 il Samsung Galaxy S23 Ultra? la risposta è chiara ed una sola, assolutamente sì. Ancora oggi è uno dei migliori smartphone in commercio, grazie ad un rapporto qualità prezzo di altissima qualità, e la possibilità comunque di affidarsi alla maestria e l’esperienza generale di Samsung. Il prezzo di vendita attuale è molto interessante, poiché gli utenti lo possono acquistare a 899 euro su Amazon (CLICCATE QUI).

Le specifiche tecniche del terminale restano di primissima qualità, a partire dall’ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici di diagonale, accoppiato con processore octa-core, ed una configurazione di base che si affida a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Da non trascurare ovviamente la presenza della S-Pen, vero fiore all’occhiello del modello in questione, a cui aggiungere ovviamente le ben 5 fotocamere posteriori, in grado di garantire scatti di assoluta qualità.

Il modello descritto è disponibile con garanzia di 24 mesi ed ovviamente nella sua versione completamente sbrandizzata, per facilitare la rapidità di rilascio dell’aggiornamento di sistema.