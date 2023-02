Nel mondo circolano una serie di monete, banconote e schede telefoniche che possono valere una piccola fortuna. Si tratta di esemplari rari, con difetti o errori che possono farvi guadagnare anche qualche migliaia di euro.

Monete che hanno valore

Tra le monete, ce ne sono diversi esemplari che possono arrivare ad un valore anche di 300.000 euro. Si tratta di monete che presentano dei piccoli difetti di conio che le rende rare e preziose, oppure di monete coniate in edizione limitata per qualche commemorazione o celebrazione.

Tra tutte, una tipologia di monete che hanno un valore e che potrebbero far guadagnare qualcosina sono quelle da 2 euro. Tra le più rilevanti abbiamo: il pezzo da due euro celebrativo rappresentante la principessa Grace Kelly che ha un valore di circa 3.000 euro; la due euro di Città del Vaticano, coniate in 100.000 esemplari nel 2005 e oggi praticamente introvabili hanno un valore di circa 300 euro; stessa cifra per la moneta da due euro di San Marino.

Banconote rare

Anche alcune banconote possono raggiungere un valore di qualche migliaia di euro. Tra le più rare al mondo riconosciamo le banconote da 1.000 e 10.000 dollari degli Stati Uniti. Le prime sono banconote che non circolano più dal 1969 e oggi hanno un valore di qualche decina di migliaia di dollari. Le secondo sono state utilizzate solo per un breve intervallo di tempo per effettuare transazioni tra banche e oggi vale addirittura centinaia di migliaia di dollari.

SIM che possono farvi guadagnare

Le schede telefoniche possono apparire come oggetti di nessun valore ma in realtà alcune di essere possono farvi guadagnare un bel gruzzoletto.

Tra le SIM che oggi valgono dei soldi ci sono le SIM utilizzate come test dalle compagnie telefoniche per testare il loro funzionamento e che possono essere vendute a poche migliaia di euro; SIM commemorative e celebrative di eventi speciali, come i giochi olimpici o le elezioni presidenziali; e SIM che contengono dei numeri particolari e bizzarri. Per esempio una SIM con il numero 88888888 è stata venduta in Cina per oltre 250.000 dollari.