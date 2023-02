Il mercato sommerso del collezionismo numismatico può catturare l’attenzione di milioni di utenti, senza che voi effettivamente possiate rendervene conto, al giorno d’oggi si registrano davvero tantissime vendite di monete rare a cifre quasi folli, o inimmaginabili fino a poco tempo fa.

Tutti i prezzi di cui vi parleremo nell’articolo devono essere naturalmente presi con le pinze, dovete ricordare che si trattano comunque di esemplari unici, sia per qualità, che per conservazione generale. Non dimenticatevi appunto che meno hanno girato nel mondo meglio è, ed oltretutto devono essere almeno lontanamente pari al nuovo, per poter valere le stesse cifre.

Monete rare, ecco le più richieste dai collezionisti

Una delle più richieste di quest’ultimo periodo è 1 euro del Portogallo, in particolare i primi esemplari, ricordiamo infatti che il Portogallo ha adottato l’Euro nel 1999, ma per i primi due anni (fino al 2002 al massimo) sono restate in vigore entrambe le monete, dividendosi in parti quasi eguali il mercato. Alcuni esemplari presentano il sigillo del 1144, con sul bordo i sette castelli ed i cinque stemmi (delle regioni) che contornano la scritta Portugal.

Le versioni più rare in assoluto, tuttavia, sono quelle coniate nell’ormai lontano 2008, periodo nel quale si godeva di una rappresentazione dell’Europa divisa, infatti non con tutti gli stati uniti come possiamo osservare quotidianamente sulle stampe. Generalmente le stampe di questo tipo vengono vendute per 25 euro, ma alcuni esemplari hanno i sigilli non perfettamente sviluppati, e per la loro indubbia unicità possono venire a costare anche 2500 euro, cifre effettivamente da capogiro per tutti i consumatori.