Euronics spaventa Unieuro, offerte al 50% per poco tempo

Euronics prova a conquistare il cuore di milioni di utenti italiani, con il lancio di una promozione che ha delle unicità, una soluzione che nasconde al proprio interno tantissimi prezzi bassi e sconti da non perdere, applicati sui prodotti più in voga del periodo.

Tutti gli acquisti effettuati da euronics, almeno nel caso in cui si volessero sfruttare gli ottimi prezzi bassi che andremo a raccontarvi, devono essere necessariamente completati recandosi personalmente nel negozio fisico di Euronics Nova, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale, o recarsi presso altre realtà in Italia.

Euronics, quali sono i prezzi migliori del giorno

Gli smartphone sono come al solito il fulcro centrale della campagna promozionale, tutti gli sconti più attesi e richiesti dai consumatori, che invogliano così gli utenti a scegliere ciò che praticamente più vogliono, senza remore o timori particolari. Infatti la campagna corrente prende il nome di Facciamo a Metà, questa consiste nel proporre al cliente un’occasione quasi unica, ovvero aggiungere al carrello due prodotti a scelta (tra i tantissimi disponibili nel punto vendita), e ricevere in cassa uno sconto del 50% applicato direttamente sul modello meno caro della coppia.

Prestate attenzione a due aspetti fondamentali, il primo che la promozione non è disponibile su tutto il catalogo, ma solo sui prodotti indicati; in secondo luogo che lo sconto verrà applicato in automatico sul meno caro, non sarà possibile scegliere quale modello effettivamente scontare. Gli acquisti sono effettuabili entro il 15 marzo.