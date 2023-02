Alcuni clienti di rete mobile dell’operatore telefonico TIM vedranno aumentare molto presto il costo della propria offerta di rete mobile. In particolare, a partire dal mese di aprile 2023 alcune offerte ormai non più in commercio subiranno un aumento del proprio costo mensile di 2 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, alcune offerte di rete mobile subiranno molto presto un aumento di 2 euro

Nel corso delle ultime ore, l’operatore telefonico TIM ha iniziato a comunicare ad alcuni suoi utenti l’arrivo imminente di nuove rimodulazioni. In particolare, a partire dal prossimo 14 aprile 2023, alcune offerte di rete mobile subiranno un aumento del costo mensile pari a 2 euro.

L’operatore telefonico sta però comunque andando incontro ai bisogni dei propri utenti. In particolare, TIM sta proponendo infatti di aggiungere 50 GB di traffico dati extra per poter navigare oppure di effettuare il cambio verso un’offerta mobile nuova compatibile. I giga extra offerti dall’operatore potranno essere inoltre utilizzati già da questo mese, senza bisogno di attendere l’arrivo dell’aumento.

Per poter ottenere questo quantitativo di traffico extra, però, gli utenti dovranno inviare un SMS senza costi al numero 40916 con su scritto GIGA ON. Per tutti coloro che non vorranno rimanere più con l’operatore, sarà comunque possibile esercitare il proprio diritto di recesso. Il tutto senza alcun costo di disattivazione e senza penali. Ovviamente sarà necessario farlo entro e non oltre il 30 aprile 2023. Per farlo, si potrà compilare il modulo presente sul sito ufficiale di TIM e bisognerà inviarlo all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it. si potrà poi compilarlo anche online nell’apposita sezione.