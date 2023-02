Gli utenti hanno a disposizione svariate offerte di rete mobile da parte dei vari operatori telefonici italiani. TIM, in particolare, sta proponendo per il mese di febbraio diverse offerte di rilievo, soprattutto per tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori.

TIM, ecco alcune offerte di portabilità per il mese di febbraio

L’operatore telefonico TIM sta proponendo durante il mese di febbraio 2023 svariate offerte mobile per chi richiederà la portabilità del proprio numero.

TIM Power Special

Questa offerta è rivolta principalmente a chi richiede la portabilità del proprio numero dall’operatore telefonico Iliad. In particolare, include ogni mese ben 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo è di 9,99 euro al mese. Se si attiva anche TIM Unica con attiva un’offerta di rete fissa, i giga saranno pressoché illimitati.

TIM Power Supreme

Questa offerta è rivolta principalmente da chi richiede la portabilità del proprio numero da PosteMobile, Tiscali ed altri operatori virtuali. In particolare, include ogni mese sempre 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri ad un costo però di 7,99 euro al mese.

TIM 5G Power Smart

Questa offerta è rivolta principalmente a chi richiede la portabilità del proprio numero da WindTre, Very Mobile e Vodafone. L’offerta include ogni mese 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri e 100 GB di Google One per tre mesi. Il costo è di 14,99 euro al mese.