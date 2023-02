Alexa diventa a tutti gli effetti un concierge, in questi giorni Amazon ha ufficialmente annunciato la nuova funzione Alexa Smart Properties for Hospitality in Italia, un servizio pensato per consentire a tutti gli ospiti delle strutture alberghiere di essere coccolati da Alexa anche mentre si è in viaggio.

Grazie a questa nuova funzione Alexa diventa il fulcro centrale della camera dell’hotel, andando difatti a semplificare molte attività dell’ospite, integrandosi alla perfezione con gli Amazon Echo presenti all’interno delle camera, sarà possibile riprodurre musica, offrire dettagliate informazioni riguardanti il meteo, o anche effettuare il check-out, tutto con il solo utilizzo della voce. Oltre a questo saranno fornite anche varie informazioni riguardanti l’hotel stesso, come la password del WiFi, gli orari di apertura dell’eventuale ristorante interno, della palestra, del reparto wellness o del bar.

Amazon Alexa, nuova funzionalità molto interessante

Le frasi da pronunciare saranno molto semplici ed intuitive, ad esempio “Alexa a che ora apre il ristorante?”, ed in pochi secondi si avrà la risposta dettagliata. Nel caso in cui l’ospite si trovasse in difficoltà, se dovesse registrare il malfunzionamento dell’aria condizionata, basterà dire “Alexa non mi funziona l’aria condizionata”, che la richiesta di assistenza verrà automaticamente inviata alla reception la quale provvederà ad inoltrarla agli addetti alla manutenzione.

Alexa Smart Properties amplia al massimo le funzioni disponibili, quelle indicate sono solo un piccolo estratto, sottolineando essere comunque una funzione pensata anche per i turisti esteri, i quali conoscendo poco la lingua italiana potranno interagire in inglese. Il tutto è pensato per ridurre al massimo le richieste poste quotidianamente alla reception, la più comune riguarda proprio la password del WiFi, ma sarà fondamentale anche per gli addetti ai lavori, ad esempio gli addetti alla pulizia della stanza potranno dire “Alexa, la stanza è pronta”, che una notifica verrà inviata alla reception, la quale potrà procedere con il check-in degli ospiti successivi.

La funzionalità descritta nell’articolo è disponibile da oggi in alcune strutture alberghiere, tra cui troviamo il TH Roma Carpegna Palace Hotel.