Tra Skill, barzellette, film e serie TV, Alexa e Fire TV offrono la combinazione perfetta per superare il Blue Monday con il sorriso. Con l’aiuto di alcuni dei suoi servizi più amati, infatti, Amazon promette di poter trasformare una giornata no in qualcosa di positivo.

Il Blue Monday può essere l’occasione perfetta per divertirsi con le Skill di Alexa, ad esempio Scopri la Canzone, ossia una funzione pensata per indovinare titolo e artista delle canzoni più note, guadagnare punti per ogni risposta giusta e scalare le classifiche. Altre opzioni includono: Quiz Vero o Falso, per mettersi alla prova con centinaia di domande e categorie, oppure Trivial Pursuit, con cui si possono sfidare amici e parenti.

Amazon Alexa e Fire TV stick 4K Max, due dispositivi ideali per superare al meglio la tristezza del Blue Monday

Alexa, oltre a supportare molte funzioni ed essere un’esperta è anche di ottima compagnia, un po’ di ironia serve sempre in una giornata negativa. L’assistente digitale, infatti, può raccontare barzellette, proporre indovinelli, ed è anche autoironica. Tra i comandi suggeriti per attivare il lato più giocoso di Alexa ritroviamo: “Alexa, chi sei?”, “Dimmi un Easter Egg”, oppure “Cosa stai facendo?”. Anche “Apri scherzi divertenti” o “Riproduci un suono” potrebbero rivelarsi un ottimo modo per strappare una risata.

Impossibile non affidarsi anche ad un po’ di intrattenimento per svoltare il Blue Monday. Con Fire TV Stick 4K Max, la migliore chiavetta Amazon per contenuti in streaming, ci si può immergere in una vastissima selezione di film, serie TV e altri contenuti, comodamente dal divano di casa con pochi semplici click. Grazie a Fire TV Stick 4K Max, parlando direttamente ad Alexa, si può accedere alla selezione di contenuti offerti ad esempio da Prime Video. Inoltre, se prima di addormentarsi si ha voglia di farsi una bella risata per concludere al meglio la giornata, basterà chiedere all’assistente digitale di Amazon di cantare e rappare. Il Blue Monday in questo modo sarà solo un lontano ricordo. Sia da soli che in compagnia, con Alexa e Fire TV potrai goderti una giornata spensierata all’insegna del divertimento e della leggerezza.