Colonnine di ricarica, uomo “collega” Range Rover all’elettrico per camuffare il parcheggio

Un italiano è stato smascherato e multato in Svizzera dopo aver cercato di parcheggiare il suo Range Rover in un'area riservata alle auto elettriche con colonnine di ricarica, nonostante il suo SUV inglese non fosse elettrico.