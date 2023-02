Il Codice della Strada lo conosciamo più o meno tutti, sono davvero moltissime le infrazioni in cui potremmo effettivamente incappare nella quotidianità, e per questo l’attenzione deve sempre essere posta ai massimi livelli, onde evitare spiacevoli sorprese. Una delle multe auto più bizzarre, tuttavia, difficilmente crediamo la conosciate.

La maggior parte delle sanzioni riguarda comportamenti non ligi e rispettosi del Codice della Strada, che fanno tutti riferimento alla responsabilità diretta del guidatore, reo di aver effettivamente trasgredito la Legge. Esiste tuttavia una norma assolutamente inedita che pochi conoscono, e che potrebbe portare ad una multa di 41 euro, si tratta di una infrazione non intenzionale.

Multe auto, la più strana in assoluto

Fa riferimento all’articolo 158 del Codice, il quale indica che all’atto della sosta o del parcheggio, l’utente deve prendere le migliori precauzioni per evitare che possano accadere incidenti o che l’auto venga utilizzata senza autorizzazione. Proprio quest’ultimo aspetto deve essere tenuto in fondamentale considerazione, infatti potreste ricevere una multa se, ad esempio, non avete chiuso l’auto.

Ipotizzando che vi venga rubata, o che semplicemente un membro delle Forze dell’Ordine si accorga che l’auto è rimasta aperta, ha pieno diritto a comminare una multa di 41 euro. Viene punita, in parole povere, la disattenzione del consumatore che a tutti gli effetti non ha impedito al massimo delle proprie possibilità, il furto o l’accesso all’auto di persone non autorizzate, che potrebbero causare problemi o danni ad altri utenti per le strade.

Una norma che può sicuramente far discutere, ma che allo stesso tempo si può ritenere più che giusta, proprio nell’ottica di limitare al massimo gli utilizzi illeciti della vettura.