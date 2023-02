A partire da oggi 20 febbraio 2023, l’operatore WindTre, attraverso il proprio programma WinDay, mette in palio dei buoni Amazon da 50 euro e anche uno smartphone Samsung.

Per chi non lo conoscesse ancora, il programma WinDay permette, a tutti i clienti iscritti, di partecipare a quiz, giochi e vincere i premi messi in palio ogni settimana. Scopriamo i dettagli.

WindTre con WinDay vi regala uno smartphone Samsung

Vi ricordo che per partecipare ai giochi PUZZLE e WORDS è necessario accedere alla sezione WINGAMES, disponibile da Dicembre 2022. Con il gioco PUZZLE, fino ad ora non era previsto alcun premio in palio, mentre con WORDS ogni settimana i primi 100 classificati vincevano un buono regalo Amazon da 50 euro.

Inoltre, come già accennato, saranno previste anche le estrazioni di un Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 128GB, in palio fra tutti i primi 50 classificati di ogni settimana del mese e di 100 chiavette USB 2.0 da 16GB, in palio fra tutti coloro che avranno completato almeno una giocata a uno dei due giochi, senza aver mai vinto tuttavia alcun premio.

Si evidenzia inoltre che per aderire all’iniziativa, i clienti WindTre potranno essere sia titolari di un’offerta di rete mobile, ricaricabile o in abbonamento, sia titolari di un’offerta di rete fissa, voce o internet. Al termine di ogni sessione, sia per il gioco PUZZLE che per il gioco WORDS, verrà redatta una classifica dei partecipanti per quella stessa sessione. In questo modo, per ciascuna sessione di gioco saranno premiati i 50 partecipanti che avranno ottenuto il punteggio più alto nei singoli giochi.