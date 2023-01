Durante il mese di febbraio 2023 l’operatore WindTre, attraverso il proprio programma di fidelizzazione denominato WinDay, mette in palio un fantastico viaggio in Thailandia.

Vi ricordo che WinDay+ è dedicato esclusivamente ai clienti WindTre di rete mobile prepagati già iscritti a WinDay, il programma fedeltà gratuito dell’operatore. Scopriamo ora tutti i dettagli.

WinDay di WindTre vi manda in Thailandia

L’opzione WinDay+ può essere attivata direttamente a 0,99 euro al mese, ottenendo tutti i vantaggi aggiuntivi disponibili, ma anche nella versione con primo mese gratis, che per la prima mensilità prevede solo 2 dei 4 vantaggi extra. Per partecipare al nuovo concorso, è necessario che i nuovi clienti del programma attivino l’offerta WinDay+ a pagamento, senza il primo mese gratuito.

Il concorso del mese che sta per iniziare sarà disponibile dalla mezzanotte del 1° febbraio 2023 fino alle 23.59 del 28 febbraio 2023. Come al solito, per aderire al concorso bisognerà accedere all’app WindTre, selezionare l’icona “WinDay” e accedere alla sezione “I tuoi Vantaggi +”, cliccando poi sul tasto “partecipa” presente nel banner dedicato.

Con il nuovo concorso in arrivo a Febbraio 2023, i clienti WindTre iscritti al programma potranno vincere invece un viaggio in Thailandia, sempre per 2 persone ma con pernotto di 10 giorni e 9 notti. Nel dettaglio il pacchetto comprende un volo andata e ritorno in classe economica, assistenza telefonica o al check-in, personal concierge via app per tutta la durata del viaggio e pernottamento in camera doppia standard in hotel a 5 stelle.