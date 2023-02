Da settimane a questa parte si rincorrono voci e rumors che interessano i futuri sviluppi di WhatsApp. I tecnici della chat stanno lavorando a più non posso al fine di garantire al pubblico soluzioni efficaci per rendere le comunicazioni via chat ancora più semplici, veloci e sicure. Una prossima novità a disposizione di tutti gli utenti sarà quella dei messaggi che scompaiono.

WhatsApp cambia le norme per la privacy con i messaggi fantasma

In linea a quanto riportato dai leaker di WABetaInfo, WhatsApp dovrebbe a breve lanciare i “messaggio a tempo”, in pratica testi e file multimediali che saranno eliminati dallo storico delle conversazioni dopo un determinato intervallo di tempo. Accanto al tradizionale tasto per l’invio classico, gli utenti troveranno un nuovo tasto che assicura la condivisione di materiale temporaneo.

Tale upgrade, speculare ad una serie di tool di altre piattaforme come Instagram Direct, ha il chiaro obiettivo di rendere la chat molto più sicura per gli utenti e di garantire loro maggiore riservatezza.

Per il futuro prossimo uno degli obiettivi di WhatsApp è quello di rendere il servizio di messaggistica sempre più riservato per gli utenti. Al fine di tutelare la privacy del pubblico, a breve non saranno più possibili gli screenshot alle conversazioni, con la conseguente eliminazione della possibilità di condividere le chat con eventuali sconosciuti.

I leaker già hanno dato notizie circa la sperimentazione in fase beta di queste novità. In base a quelli che saranno i tempi per il roll out, WhatsApp rilascerà aggiornamenti a riguardo sia per gli iPhone che per i device Android.