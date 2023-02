Anche il periodo di Carnevale e la fine di febbraio sono caratterizzate da interessanti promozioni che riguardano il campo della telefonia mobile. La sfida tra TIM, Vodafone, Iliad e WindTre si riaccende in questo periodo con quattro promozioni low cost, molto interessanti per costi e soglie di consumo.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte per il mese di febbraio

Tra le tariffe più importanti del momento, spicca senza dubbio la TIM Wonder. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS cui devono essere aggiunti 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo mensile che dovranno pagare tutti gli utenti sarà pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Altrettanto valida ed interessante la controproposta di Vodafone rispetto a TIM con la presenza della tariffa Special 100 Giga. Questa promozione del provider inglese mette in campo un pacchetto con consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo per gli utenti è di 9,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

Ancora in opposizione a Vodafone e a TIM, la risposta di Iliad non tarda con la disponibilità della Giga 150. Il gestore riporta in auge una delle proposte preferite dai clienti con consumi no limits per telefonate ed SMS con 150 Giga per internet. Il costo sarà sempre di 9,99 euro al mese.

La ribattuta di WindTre agli altri operatori, infine, si materializza con la WindTre Star+. I clienti che scelgono questa tariffa avranno minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga al costo di 7,99 euro ogni trenta giorni.