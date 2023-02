Samsung Message Guard, lo strumento che protegge i Galaxy dai virus

Samsung ha lanciato un nuovo strumento di sicurezza per i propri smartphone Galaxy, denominato Samsung Message Guard, che offre una protezione avanzata contro gli exploit zero-click. Esso è disponibile sull’app Messaggi proprietaria di Samsung e su Google Messaggi.

Samsung Message Guard: di che si tratta?

La sicurezza è una preoccupazione sempre crescente nell’era digitale in cui viviamo. Con l’aumento delle violazioni dei dati e delle minacce informatiche, i consumatori cercano sempre più soluzioni per proteggere i propri dispositivi e dati personali. Samsung è al passo con i tempi, e sta offrendo una protezione completa con la sua piattaforma Samsung Knox.

Gli exploit zero-click rappresentano una minaccia particolarmente insidiosa. Con una singola immagine ricevuta, il tuo telefono può essere compromesso. Tuttavia, grazie a Samsung Message Guard, questo rischio viene eliminato in modo rapido ed efficiente. Samsung Message Guard viene descritto come una sandbox avanzata, in cui l’immagine ricevuta viene isolata dal resto del dispositivo. Ciò significa che qualsiasi codice malevolo presente nell’immagine viene neutralizzato in modo tempestivo.

Samsung Message Guard lavora in background, senza alcuna necessità di intervento da parte dell’utente. Questo significa che non sarai disturbato dal controllo delle immagini ricevute e che la tua privacy e sicurezza sono garantite. Samsung Message Guard funziona anche sui file con formato PNG, JPG/JPEG, GIF, ICO, WEBP, BMP, WBMP, garantendo una protezione estesa.

Samsung Galaxy fornisce già un alto livello di sicurezza e protezione della privacy grazie alla piattaforma Samsung Knox. Questo offre una protezione end-to-end su tutti i livelli di hardware e software e un rilevamento in tempo reale delle minacce. Samsung Message Guard è ora disponibile sui nuovi Galaxy S23, S23 Plus ed S23 Ultra. Nel corso dell’anno, l’aggiornamento software estenderà la protezione anche ad altri smartphone con One UI 5.1 e versioni successive.