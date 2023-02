Truffa smartphone, il nuovo trojan ti svuota il conto in pochi minuti

L’avvento degli smartphone ha rivoluzionato in modo significativo la nostra vita quotidiana, portando con sé numerose innovazioni e semplificazioni a livello di accesso alle informazioni, comunicazione e intrattenimento. Tuttavia, con la diffusione delle nuove tecnologie, è arrivata anche la minaccia di nuovi virus informatici che possono seriamente compromettere la sicurezza dei nostri dati e dispositivi. Ecco in cosa consiste la nuova truffa smartphone che attacca il conto delle vittime in cinque minuti.

Truffa smartphone: come si comporta Emotet?

Uno dei virus più recenti e pericolosi per gli utenti di smartphone è Emotet, un malware che colpisce in particolare i software e le app presenti all’interno dei nostri dispositivi mobili. Esso è in grado di rubare informazioni bancarie e anagrafiche, superando addirittura i potentissimi antivirus attualmente presenti sul mercato.

Emotet è nato inizialmente come trojan bancario, ma nel tempo si è evoluto e oggi è in grado di diffondersi attraverso email e link esterni, prendendo il controllo dei dati sensibili degli utenti di smartphone di tutti i sistemi operativi, da iOS ad Android e Windows.

Ma allora, come possiamo difenderci da questo? Per proteggere i propri dispositivi e dati sensibili, è importante adottare alcune precauzioni. Innanzitutto, si consiglia di utilizzare browser alternativi e di aggiornare regolarmente i propri dispositivi. Inoltre, è fondamentale evitare di cliccare su link esterni sospetti, senza conoscerne la reale provenienza. Infine, bisogna sempre prestare attenzione alla sicurezza informatica e utilizzare quindi soluzioni di sicurezza affidabili e aggiornate.

Insomma, sebbene gli smartphone siano di grande aiuto al giorno d’oggi, la diffusione di virus informatici come Emotet rappresenta una delle più grandi minacce per la sicurezza dei nostri dati e dispositivi.