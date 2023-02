MediaWorld vuole ricordare al mondo nostrano di essere una delle migliori realtà, per questo motivo ha messo a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale eccellente sotto molteplici punti di vista, a partire ad esempio dai prezzi finali di vendita.

Gli acquisti, come per tutte le altre promozioni in casa MediaWorld, possono essere completati solamente nei negozi fisici e sul sito ufficiale, in questo modo sono tutti estremamente felici di essere trattati in egual misura, sebbene potrebbe venire richiesto il pagamento delle spese di spedizione.

MediaWorld è senza dubbio la migliore, ecco gli sconti

Grazie al volantino MediaWorld di questi giorni gli utenti sono liberi di spendere veramente molto poco su tutto, i prezzi sono economici su tantissimi dispositivi, anche appartenenti alla fascia più alta della telefonia mobile. Con validità fissata fino al 27 febbraio 2023, la promozione corrente parte con il botto, infatti gli utenti possono liberamente spaziare sui principali brand del momento, quali sono Apple e Samsung, senza limiti particolari. I modelli in promozione dell’azienda di Cupertino restano iPhone 13, in vendita a 899 euro, ma anche i più recenti iPhone 14 Pro da 1339 euro, per finire con iPhone 14+ a 1178 euro.

Gli utenti che invece amano in modo spassionato il mondo dell’azienda sudcoreana, troveranno soddisfazione negli sconti applicati su Galaxy Z Flip4, disponibile a 919 euro, oppure anche Galaxy S22, in vendita a soli 799 euro. Tutti questi prodotti, e molti altri ancora, vi attendono in promozione da MediaWorld.