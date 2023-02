Euronics fa paura a tutti con una campagna promozionale che non sembra ammettere repliche, la perfetta occasione per riuscire a mettere le mani sui prodotti maggiormente interessanti, oltre agli smartphone di ultima generazione, tra cui appunto i top di gamma.

Tutti gli acquisti, come quasi sempre quando parliamo di Euronics, possono essere completati solo da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, poiché al giorno d’oggi gli stessi prezzi non risultano essere attivi sul sito ufficiale dell’azienda.

Euronics da paura, la nuova serie di offerte

Euronics accoglie un volantino molto interessante, un SottoCosto attivato solamente nei negozi di proprietà del socio Nova, attivo fino al 22 febbraio 2023, con scorte limitate (per questo motivo potrebbero essere già terminate). Osservando da vicino la campagna promozionale notiamo la presenza di due smartphone di punta: Galaxy S22, disponibile all’acquisto a soli 699 euro, ma anche il rivale di sempre, l’Apple iPhone 13, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 799 euro.

Nel mezzo si trovano tantissime occasioni per avere buone prestazioni, senza spendere più di 420 euro, come nel caso del buonissimo Xiaomi 12 Lite, disponibile proprio a queste cifre. Gli altri modelli in promozione appartengono ai vari brand Motorola, Samsung, Realme, Xiaomi o Redmi, tutti commercializzati con garanzia di 2 anni e nella sola variante no brand. Ricordiamo, per dovere di cronaca, che gli acquisti sono da completare nei negozi fisici.