Vodafone è uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni al mondo e ha una presenza significativa in molti paesi, inclusa l’Italia. Negli ultimi anni, Vodafone ha continuato a rafforzare la sua presenza sul mercato italiano, dimostrando di essere un operatore di qualità.

In primo luogo, Vodafone offre una vasta gamma di servizi ai propri clienti, tra cui connessione internet ad alta velocità, servizi di telefonia mobile e fissa, e una vasta gamma di pacchetti di servizi per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. Inoltre, Vodafone è noto per offrire tariffe molto competitive rispetto agli altri operatori.

Vodafone migliore operatore del 2022

Secondo un’indagine condotta dal test di velocità nPerf, Vodafone risulta essere il miglior operatore sul mercato nel 2022 per quanto riguarda la connessione internet su rete mobile. Questo titolo lo vince per il quinto anno consecutivo.

Il primato arriva grazie ad una velocità media di download di 91,78Mbps e di 17,27Mbps in upload. Sono stati effettuati 727.093 test e presi in considerazione una serie di parametri.

Vodafone per la velocità dei download si lascia alle spalle Fastweb (62,75Mbps), WindTre (56,72Mbps), TIM (51,56Mbps) e Iliad (46,74Mbps). Per gli upload invece la classifica vede primeggiare sempre Vodafone e di seguito Fastweb (14,19Mbps), TIM (13,3Mbps), WindTre (13,2Mbps) e Iliad (8,62Mbps).

Per quanto riguarda l’indagine effettuata su rete fissa, risulta Fastweb l’operatore più veloce d’Italia, seguito da Iliad.

Per la navigazione sotto 5G è Tim l’operatore più veloce con 358,51Mbps. Vodafone si classifica seconda (284,95Mbps), e i posti successivi sono occupati da Fastweb (110Mbps), WindTre (95,91Mbps) e Iliad (87,94Mbps).