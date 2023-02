Se ci si interroga su quale operatore telefonico possieda la rete mobile più veloce d’Italia la risposta non è così semplice da dare. Infatti i risultati di queste classifiche si basano solitamente su dati poco attendibili, e per questo motivo si generano risultati diversi gli uni dagli altri.

I dati non sono attendibili poiché si basano su dei test di velocità fatti dagli utenti stessi su siti e app.

Risultati dei diversi test

Secondo le statistiche del test di Ookla, l’operatore telefonico più veloce d’Italia è Fastweb che si poggia sulla rete di WINDTRE. É proprio quest’ultimo ad aggiudicarsi lo Speedtest Award per la rete mobile più veloce della seconda metà del 2022. Fastweb, con un valore di 73,17 Mbps in download e 12,45 Mbps in upload, si lascia alle spalle WINDTRE (67,22 Mbps in download e 12,12 Mbps in upload), Iliad (55,60 Mbps in download e 8,32 in upload), Vodafone (50,10 Mbps in download e 11,14 in upload) e Tim (36,37 Mbps in download e 10,11 in upload).

Questi dati si basano solo sui test effettuati sulle app per IOS e Android e non tiene conto dei test effettuati sul sito. É evidente come non possano ritenersi molto attendibili.

Secondo la classifica stilata da OpenSignal è invece Vodafone l’operatore telefonico più veloce d’Italia. Con 35.2 Mbps in download e 10.6 Mbps in upload si posiziona al primo posto, inseguito da WINDTRE. Mentre il premio 5G Download Speed per il 5G più veloce se lo aggiudica Tim con 284,4 Mbps. A seguire Vodafone, Iliad e WINDTRE.

L’unico metodo valido per effettuare gli speedtest sarebbe Misurainternet, progetto italiano di monitoraggio della qualità degli accessi ad Internet da postazione fissa di Agcom. Il servizio purtroppo non è ancora molto conosciuto e inoltre presenta delle limitazioni, ovvero la possibilità di valutare solo tre operatori (Tim, Vodafone e WINDTRE).