Alla fine del 2022, Fastweb ha registrato una crescita del 4% dei ricavi e un aumento del 6% dei clienti fissi, mobili e wholesale. Il mercato della telefonia mobile è cresciuto ancora una volta a due cifre, questa volta del 25%. Notevoli progressi sono stati compiuti anche in ambito ambientale, sociale e di governance.

Per la 38esima volta consecutiva, Fastweb ha registrato un trimestre di successo in termini di nuovi clienti, ricavi e margini. Di conseguenza, Fastweb è stata in grado di raccogliere i frutti dei suoi sforzi di adattamento e di espansione, nonché gli obiettivi elevati stabiliti nella sua visione strategica “YOU ARE FUTURE”, che si basa sulla dedizione dell’azienda ai più alti livelli di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale e sulla continua crescita delle infrastrutture del Paese.

Fastweb continua a migliorare la rete e non solo

Dal 31 dicembre 2021, l’azienda ha incrementato la propria base di clienti del 12,7%, pari a 700.000 persone, grazie ai guadagni nelle aree dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale. Concentrandosi sull’offerta di un valore eccezionale per gli acquirenti, il numero totale di clienti fissi (compresi quelli al dettaglio e all’ingrosso) è aumentato del 3%, raggiungendo i 3,14 milioni di persone.

Il fatturato complessivo di Fastweb è aumentato del 4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2.482 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Nel 2022 Fastweb continuerà a spendere molto nella trasformazione OTT basata sulle infrastrutture, destinando 616 milioni di euro (circa il 25% del fatturato) alla costruzione di reti ultraperformanti per la digitalizzazione del Paese e a tecnologie e servizi all’avanguardia di Cloud, Cybersecurity e 5G. A fine 2018, la rete mobile 5G ha coperto il 67% del territorio nazionale (+25% p.p. rispetto a fine 2021) e la rete FWA 5G ha raggiunto 4,5 milioni di abitazioni. La rete fissa di Fastweb collega attualmente 26 milioni di famiglie e aziende, di cui 8,3 milioni con tecnologia proprietaria, e fornisce il servizio UBB all’89% del territorio italiano.