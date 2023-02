sim-swap-ecco-come-prevenire-la-pericolosa-frode-online

Come ogni truffa, il SIM Swap è in aumento ed è solo una delle tante cose di cui dobbiamo essere consapevoli. Quando i truffatori si appropriano del vostro numero di telefono, possono usarlo per rubare la vostra identità e rovinarvi la vita bloccando le vostre chiamate, i vostri messaggi e i vostri conti bancari.

La scheda SIM (Subscriber Identification Module) è una minuscola scheda con un chip che viene installata in ogni smartphone. Senza una scheda SIM non è possibile effettuare o ricevere chiamate o messaggi di testo. Senza una scheda SIM, le uniche cose che si possono fare con uno smartphone sono quelle di scattare immagini e girare filmati su una rete WiFi.

SIM Swap, ecco i segnali da cogliere se vi truffano

Accedere alla scheda SIM significherebbe per i ladri avere il controllo totale del vostro numero di telefono. Per prima cosa, cercano di imparare il più possibile su di voi. Potrebbero seguirvi sui social media, inviarvi e-mail di phishing o persino acquistare le vostre informazioni private dal dark web per rubarvi l’identità o il denaro.

Dopo aver ottenuto informazioni sufficienti per spacciarsi per voi, contattano la vostra compagnia telefonica e affermano di essere voi. I truffatori informano i gestori che la loro (vostra) scheda SIM è stata smarrita o distrutta per indurli ad attivare una nuova scheda in loro possesso.

In questo caso, il numero del truffatore apparirà come destinazione delle chiamate e dei messaggi di testo in arrivo sul vostro telefono, anziché il vostro. Una volta ottenuto il vostro numero, i truffatori possono usarlo per ottenere l’accesso ai vostri account di online banking, e-mail e social media, chiedendo loro di fornire codici o di reimpostare le password sui loro telefoni. Per ottenere ancora di più il vostro denaro, potrebbero aprire un secondo conto bancario a vostro nome.