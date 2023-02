La crisi globale che sta colpendo tutto il mondo ovviamente non sta risparmiando nessuno, non solo le aziende legate alla produzione di materie prime bensì anche quelle legate alle produzioni secondarie o terziarie, anche il cinema, non a caso anche Disney ha dovuto adattarsi e ha annunciato con grande sorpresa di voler rivedere numero e tempistiche di distribuzione dei contenuti in streaming in seguito ai tagli dei costi che sarà operato prossimamente.

La vera brutta notizia per i fan è che questo taglio riguarderà molto particolarmente Star Wars e la Marvel, cerchiamo di capire cosa farà Disney e le dimensioni della sua manovra.

Ridimensionamento importante

Stando a quando emerso Marvel sarà la più colpita da questo ridimensionamento, Kevin Feige, il responsabile di Marvel, ha dichiarato in prima persona che sarà proprio intenzione di Disney pubblicare meno spettacoli Marvel e più dilazionati nel tempo, Iger ha dichiarato che Disney intende mantenere la stessa qualità dei contenuti ma che la necessità di abbattere i costi richiederà dei compromessi.

Effettivamente negli ultimi due anni la produzione di Marvel per Disney è stata piuttosto intensa, nel 2012 4 film e 5 serie sono stati pubblicati, nel 2022 invece altri 3 film e 3 serie TV, stando a quanto emerso, nel 2023 avremo solo la seconda stagione di Loki e la Secret Invasion dedicata a Samuel Jackson.

“Vogliamo che Marvel Studios e i progetti del MCU si distinguano davvero e si ergano al di sopra degli altri. Le persone lo vedranno man mano che ci addentreremo nella Fase 5 e 6. Il ritmo con cui pubblicheremo gli show di Disney cambierà per dare a ciascuno di essi la possibilità di brillare.“