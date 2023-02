Sin dal suo primo annuncio, Hogwarts Legacy ha letteralmente stregato gli appassionati del Wizarding World. Ambientato circa 100 anni prima della saga dedicata ad Harry Potter creata da J. K. Rowling, il titolo ne condivide le atmosfere e il fascino.

Il team di sviluppo di Avalanche Software ha lavorato per creare un prodotto che potesse far immergere totalmente i fan nelle atmosfere dei libri e dei film. Trattandosi di un titolo RPG, le missioni e le attività secondarie certamente abbondano, ma i giocatori si stanno già chiedendo quale sarà il supporto post-lancio.

Come rivelato dagli sviluppatori a IGN, al momento non è possibile dare una risposta a questo interrogativo. Infatti, lo studio non ha pianificato il rilascio di contenuti aggiuntivi per Hogwarts Legacy.

Gli sviluppatori di Avalanche Software hanno confermato alcuni dettagli sul supporto post-lancio di Hogwarts Legacy

Come dichiarato da Alan Tew, director di Hogwarts Legacy, il team ha lavorato sodo al fine di preparare il gioco per il lancio della scorsa settimana. Questo non ha permesso di pianificare il rilascio di eventuali DLC.

Tuttavia, il team di sviluppo lascia una porta aperta a questa possibilità. Infatti, Avalanche Software potrebbe supportare il gioco dopo il lancio. Ora che la pressione è diminuita si potrebbe pianificare un supporto a lungo termine. Infatti, proprio in questi giorni è già arrivata una patch per il gioco che include diverse migliorie delle prestazioni e altri aggiornamenti.

Inoltre, Hogwarts Legacy ha anche ricevuto una sorta di missione aggiuntiva. Si tratta di una quest esclusiva di PlayStation che si svolge a Hogsmeade. Al momento quindi non è chiaro cosa faranno gli sviluppatori e se arriveranno contenuti aggiuntivi per il titolo. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.